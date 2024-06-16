Henry Cavill babalar günü heyecanını böyle paylaştı! "Ben de size katılıyorum"

'Superman' olarak tanınan İngiliz oyuncu Henry Cavill, yeni filmi 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare'in prömiyerinde, nisan aylarında baba olacağının müjdeli haberini vermişti.
2021'den beri Natalie Viscuso ile aşk yaşayan 40 yaşındaki Henry Cavill, ilk çocuklarını kucağına alacağını söylemişti. Ünlü oyuncu, "İkimiz de çok heyecanlıyız" diyerek açıkladığı bu anları, daha büyük heyecanlarla karşılamaya devam ediyor.
Çocuğu için hazırladıkları odada kendisinin bir fotoğrafını paylaşan Cavill; "Oh evet..... babalar gününüz kutlu olsun. Görünüşe göre yakında kutsal saflarınıza katılacağım! Herhangi bir ipucu olan var mı?? Ayrıca endişelenmeyin, bebek geldiğinde yastıklar beşiğin içinde olmayacak, sadece yapıştırıcı ve bıçakla Warhammer minyatürleri yapması yeterli." cümlelerini kullandı.
Henry Cavill'in babalığa dair bu kadar heyecanlı olması, aynı zamanda hayranları tarafından bir kez daha takdirle karşılandı.
Ünlü İngiliz yıldız, daha önce baba olmaya dair verdiği bir demeçte; "Eğer bir gün çocuklarım olursa, onların peşinden koşan bir baba olmak istiyorum" demişti.