Henry Cavill babalar günü heyecanını böyle paylaştı! "Ben de size katılıyorum"

Çocuğu için hazırladıkları odada kendisinin bir fotoğrafını paylaşan Cavill; "Oh evet..... babalar gününüz kutlu olsun. Görünüşe göre yakında kutsal saflarınıza katılacağım! Herhangi bir ipucu olan var mı?? Ayrıca endişelenmeyin, bebek geldiğinde yastıklar beşiğin içinde olmayacak, sadece yapıştırıcı ve bıçakla Warhammer minyatürleri yapması yeterli." cümlelerini kullandı.

Henry Cavill'in babalığa dair bu kadar heyecanlı olması, aynı zamanda hayranları tarafından bir kez daha takdirle karşılandı.