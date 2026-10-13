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Giriş Tarihi: 13.10.2026 00:09 Son Güncelleme: 13.10.2026 00:10

Henüz 34 yaşındaydı! Breaking Bad’in yıldızı RJ Mitte hayatını kaybetti

‘Breaking Bad’deki Walter Jr. Karakterini canlandıran RJ Mitte’den üzen haber bugün akşam saatlerinde geldi. RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti.

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Henüz 34 yaşındaydı! Breaking Bad’in yıldızı RJ Mitte hayatını kaybetti
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Televizyon dizisi 'Breaking Bad'de canlandırdığı Wlater Jr. Karakteriyle adını duyuran ünlü oyuncu RJ Mitte'den üzen haber geldi!

34 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ! ÖLÜM NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

34 yaşındaki Rj Mitte, hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Ünlü oyuncu serebral palsi (beyin felci) hastasıydı.

RJ MİTTE KİMDİR?

Roy Frank 'RJ' Mitte III (d. 21 Ağustos 1992), Breaking Bad adlı dizide Walter Jr. rolüyle tanınan Amerikalı oyuncudur. 2006'da Hollywood'a taşındıktan sonra özel yetenek menajeri Addison Witt ile çalışmaya başladı.

#HOLLYWOOD
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Henüz 34 yaşındaydı! Breaking Bad’in yıldızı RJ Mitte hayatını kaybetti
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