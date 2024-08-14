Hep mücadele ettim

Arda Turan'ın hayatını konu alan 'Arda Turan Yüzleşme' adlı belgeselin ön gösterimi önceki akşam Levent'te bulunan bir AVM'de yapıldı. Bir çok ünlünün katıldığı gecede Turan gazeteciler ile sohbet etti. Turan belgesel hakkında, "Bu gerçek bir hikaye. Vicdanlı birisini göreceksiniz. Bu yüzleşme her şeyi barındırıyor. Çok heyecanlıyım. Bana güvenip bu projeyi ortaya çıkardıkları için çok teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca hep çok çalıştım ve hep çok mücadele ettim" dedi. Davete katılanlar arasında yer alan Fatih Terim, "Arda'yı ben 12 yaşından beri tanırım. Bugün baktığım zaman harika bir hayat geçirmiş birisini görüyorum. Bu hikaye sadece futbolculukla kalmadı ve teknik adamlıkla devam ediyor. Ben de ailem ile birlikte geldim buraya" diye konuştu. Geceye katılanlar arasında Hasan Can Kaya, Ala Tokel, Mustafa Ceceli ve Selin İmer çifti de yer aldı.