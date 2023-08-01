92 yaşında hayatını kaybeden Türk Sineması'nın önemli senaristlerinden Safa Önal için tören düzenlendi. Törende Hülya Koçyiğit ve Kerem Alışık konuşma yaptı. Koçyiğit "Bugün onun bedenini yolluyoruz ama bize bıraktığı o kadar büyük değerler var ki; o değerler her zaman Türk Sinema seyircisi için var olmaya devam edecek" dedi. Alışık ise şunları söyledi: "Safa ağabey benim baba yarım, sünnetimde kirvem, ilk Fenerbahçe maçına gidişim, çocukluğum, gençliğim, okuma alışkanlığım, kitabım, sinemamdı... Hep umut dedi, hayata hep umutla baktı. Sonra Umut doğdu, hayatı Umut oldu. Ama Umut da onun hayatı oldu, her zaman mekanı cennet olsun." Tören sonrası Önal'ın tabutu, cenaze aracına konularak Teşvikiye Camii'ne götürüldü.