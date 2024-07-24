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Giriş Tarihi: 24.7.2024 15:44 Son Güncelleme: 24.7.2024 17:04

Her bölüm farklı illerden 4 ailenin yarıştığı 'Milyoner Aile' bu akşam atv'de!

Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma “Milyoner AileEngin Altan Düzyatan’ın sunumuyla 24 Temmuz Çarşamba akşamı 4. bölümüyle saat 20.00’de ekranlara geliyor.

Her bölüm farklı illerden 4 ailenin yarıştığı ’Milyoner Aile’ bu akşam atv’de!

Her bölüm farklı illerden 4 ailenin yarıştığı bu programda kazanmak var, kaybetmek yok!

Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay!

Çünkü yapmanız gereken tek şey cevabı zaten içinde olan video sorularını, ailece en hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak! Milyoner Aile'de, 15 soruya en çok doğru cevabı, en hızlı sürede veren aile her bölüm 500 bin liranın sahibi olurken, en az doğru cevabı, en uzun sürede veren bir aile programa veda ediyor.

Kalan 3 aile, sonuncu olmamak koşulu ile her bölüm 500 bin lira için yarışmaya devam ederek, kasalarında milyonlar biriktiriyor. Ta ki bir gün sonuncu aile olduklarında kasalarında biriktirdikleri milyonlarını, eksiksiz olarak alarak programa veda ediyorlar!

Milyoner Aile yeni bölümleriyle Salı ve Çarşamba akşamları saat 20.00'de atv'de!

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Her bölüm farklı illerden 4 ailenin yarıştığı 'Milyoner Aile' bu akşam atv'de!
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