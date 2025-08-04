Her rolün altından kalkıyor

atv'nin senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti'nin genç yıldızı Burak Dakak performansıyla büyük beğeni topluyor. Aile içindeki bağları ve zorlukları ele alan dizide Murat'a hayat veren Dakak, karakterin içsel çatışmalarını ve komedisini keyifli bir şekilde ele alıyor.

Aile Saadeti'nin Murat'ı, Aydınlıkevler'in Ayhan'ı ve Hayat Filminin Rıza'sı olan, çeşitlendirdiği oyunculuğuyla her projede farklı bir karaktere hayat veren Dakak, izleyicilerin takdirini kazanıyor. Başrollerini Burak Dakak ve Buse Meral'in paylaştığı dizinin kadrosunda; Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan da var.