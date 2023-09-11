Her saniyesi için şükürler olsun

Geçtiğimiz yıl hayatlarını birleştiren Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, evliliklerinin birinci yılını geride bıraktı. İkili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla evlilik yıldönümlerini kutladı. Oktay, "Hayatıma girdiğin güne, bana dost, yoldaş olduğun güne, beni iyileştirdiğin her saniyeye şükürler olsun. Son nefesimi de senin yanında vermek dileğiyle" dedi. Atiksoy ise "Ruh gerçeği bilir. İlk günden beri yüzündeki şu değişmeyen ifade için iyi ki 'Evet' dedim" diye karşılık verdi.