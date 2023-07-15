Her şey depremzede çocuklar için

Türk müziğinin önde gelen sanatçıları, 'Elvedasız Şarkılar Konseri' ile Bodrum Kalesi'nde dinleyicilerle buluştu. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen konserin geliri depremzede çocuklara bağışlanacak. Konserde Nüket Duru, Fatih Erkoç, Bora Gencer, İpek Açar, Gülyanag Mammadova, Murat Kekilli, Tayfun, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Ozan Orhon, Tarık, Metin Akyol, Bekir Ünlüataer sahne aldı. Gecede; geçmişten günümüze vefat eden tüm değerli sanatçılar anılarak, Türk müziğinin klasikleşmiş kült şarkıları seslendirildi. Konser organizasyonunu üstlenen Bora Gencer, "Bu yıl kaybettiğimiz, babam İlham Gencer'i de andığımız için duygusal ve heyecanlıyım. Aynı zamanda tüm gelirin depremzede çocuklara bağışlanacak olması da konserimize ayrı bir anlam kattı. Bu projenin devamı için konser teklifleri almaya başladık bile" şeklinde konuştu.