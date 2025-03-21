Bir Osman Sınav projesi olan 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde gösterdiği oyunculuk yeteneğiyle adından bahsettiren şarkıcı Öykü Gürman, Sınav'ın vefatı sonrası büyük üzüntü yaşadı. Gürman, "Gerçek aşk karşındakini sevmek değil, ona çok inanmakmış... Biz size inandık hocam, biz sizden öğrendik hocam..." diyerek sözleri Sınav'a olan şarkıyı paylaştı. Gürman, sözlerine şöyle devam etti:

'O KALBİMİZİN EN BABA YERİNDE YAŞAYACAK'

"Ne çok yaşanmışlık kaldı bize... Her sohbetimiz bir öğretiydi, dizileriyle, filmleriyle, resme ve fotoğrafa olan ilgisiyle, bilgisiyle, hediye ettiği kitaplarla, şarkılarla, şiirlerle iyi ki dokundu hayatıma... İlk tanıştığımız deneme çekiminde heyecandan titrerken bunu fark edip başaracağıma inanıp beni motive ettiği anı hiç unutamam. Sözlerini yazdığı 'Sarıl Bana' şarkısını hep onun için söyledim. Nefesim yettiğince de hep onun için söylemeye devam edeceğim... Bana unutulmaz bir karakteri ve şarkıları emanet etti. Tek avuntum onunla tanışmış ve çalışabilmiş olmak. Herkese nasip olmaz. O hep bizimle, kalbimizin en 'baba' yerinde yaşayacak sonsuza dek... Canım Osman hocam, ustamız, Osman babam."