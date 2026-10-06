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Giriş Tarihi: 6.10.2026

Her telden Betül!

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Her telden Betül!
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Popçu Betül Demir, geçtiğimiz akşam İstanbul'da sahne aldığı özel bir gecede, davetlilere müzik dolu bir akşam yaşattı. Sahne performansıyla beğeni toplayan sanatçı, repertuvarında 5 farklı dilde şarkıya yer verdi. Konser boyunca Türkçe hit parçalarının yanı sıra İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca eserleri seslendiren Demir, dinleyicilere zengin bir repertuvar sundu. Farklı dillerdeki parçaları kendi yorumuyla aktaran sanatçı, davetlilerden alkış aldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Her telden Betül!
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