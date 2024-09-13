‘Her yaş ayrı güzel’

ECE Seçkin, önceki gece 33. yaş gününü yakın dostlarının ve ailesinin katıldığı bir partiyle kutladı. Partiden habersiz olduğunu belirten Seçkin, şunları söyledi: "Eşim Çağrı sürpriz yaptı. Ben bu kadar kalabalık bir ortam beklemiyordum. 5-6 kişilik bir yemek olur diye düşünmüştüm ama bayağı kişi var burada. Düğün gibi geldi ilk başta. Başak burcu olduğum için sürpriz sevmem aslında ama bu sürprizi ben çok sevdim. Çok özlediğim ve uzun zamandır görmediğim arkadaşlarım burada." Her yaşın ayrı bir güzelliği olduğunu söyleyen şarkıcı "Biraz zor bir yıl geçirdim aslında, bu kötü seneyi geride bırakıp yepyeni bir hayata başlamak istiyorum" dedi.