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Giriş Tarihi: 21.2.2025

Her yerde kar var

Beklenen kar geldi. Her yer beyaza büründü. Sanat dünyasının ünlü isimleri de aileleri, çocuklarıyla birlikte kendilerini sokağa atıp kar sevincini doyasıya yaşadı

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Her yerde kar var

Oyuncu Gupse Özay, 2 yaşındaki kızı Nisan Asya ile kar yağışını görür görmez soluğu dışarıda aldı. Doyasıya eğlenen anne-kız, araçların üzerindeki karları toplayıp keyifli anlar yaşadı.

Oyuncu Fulya Zenginer, eşi Küntay Tarık Evren ve oğulları Milan ile akşam saatlerinde dışarı çıktı. Kartopu oynayıp eğlenen aile, minik köpeklerini de gezdirdi.

'Yeşilçam'ın Sultanı' Türkan Şoray da evinin bahçesine çıkıp kar yağışını izledi. Usta sanatçı, kar altında çekilen videosunu hayranlarıyla paylaştı.

Her yeri beyaza çeviren karı görünce kendisini hemen bahçeye atan Demet Şener, "Özlenen kar sonunda geldi" dedi.

Ünlü oyuncu Furkan Palalı karın keyfini çıkaran isimlerden oldu. Palalı, yoğun kar yağışını görünce evinin bulunduğu sokağa çıkıp kısa bir gezinti yaptı.

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Her yerde kar var
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