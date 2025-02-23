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Giriş Tarihi: 24.2.2025

Her zaman ülkemin hizmetindeyim

Her zaman ülkemin hizmetindeyim
AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'nde MKYK üyeliğine seçileceği iddia edilen müzisyen Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından açıklama yaptı: "Dün geceden beri, benim de sizler gibi medyadan okuduğum bazı haberler ile birlikte 'olağanüstü' bir teveccüh gördüm mesajlarınızda... Şunu söylemeliyim ki; ben her zaman güzel ülkemin hizmetindeyim ve 10-15 yıldan fazla süredir de duruşum bellidir, bu değişmedi, değişemez. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni kongrenin, ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Ben 'şimdilik' sanat ve müzik alanında bayrağımızı dalgalandırmaya çalışmaya devam ediyorum."
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Her zaman ülkemin hizmetindeyim
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