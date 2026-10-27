"Herkes 5 yıldız peşinde koşmaz" dedi! Cenk Eren'den dikkat çeken "Butik star" çıkışı…

Müzik dünyasında tam 30 yılı geride bırakmaya hazırlanan ve sahne performanslarıyla yıllardır adından söz ettiren Cenk Eren, konser temposuna ara vermeden devam ediyor.
"Türkiye'de çok kıymetli starlar var. Bense daha butik bir starım. Herkes 5 yıldızlı otelde tatil yapmak, yeri geldiğinde de çok şık bir butik otelde konaklamak ister. Ben kendi şarkıcılığımı öyle görüyorum."
Kendini "Butik star" olarak tanımlayan sanatçının bu açıklaması, magazin dünyasında ve takipçileri arasında büyük ses getirdi.
DEV 30. YIL ŞOVU
Kıbrıs'ta kendisini izlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan Cenk Eren, gözünü şimdiden dev kutlama gecesine dikti. Sanat hayatının 30. yılına özel çok özel bir hazırlık içerisinde olan ünlü isim, 13 Kasım Cuma akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak.