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Giriş Tarihi: 27.10.2026 15:10 Son Güncelleme: 27.10.2026 15:26

"Herkes 5 yıldız peşinde koşmaz" dedi! Cenk Eren'den dikkat çeken "Butik star" çıkışı…

Türk pop müziğinin sevilen ismi Cenk Eren, profesyonel sanat hayatının 30. yılını kutlamaya hazırlanırken çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Konser maratonuna Kıbrıs'ta hız kesmeden devam eden ünlü sanatçı, "butik star" açıklamasıyla dikkat çekti.

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Herkes 5 yıldız peşinde koşmaz dedi! Cenk Eren’den dikkat çeken Butik star çıkışı…
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Müzik dünyasında tam 30 yılı geride bırakmaya hazırlanan ve sahne performanslarıyla yıllardır adından söz ettiren Cenk Eren, konser temposuna ara vermeden devam ediyor.

Önceki akşam Kıbrıs'ta dinleyicileriyle buluşan ve sahnede parlayan ünlü şarkıcı, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mütevazı ama bir o kadar da iddialı benzetmesiyle dikkat çeken Eren, müzik piyasasındaki konumunu kendine has bir üslupla değerlendirdi.

Şikayeti yoktu, kontrolde ortaya çıktı! Cenk Eren’in sağlık durumu doktorları şaşkına çevirdi: "Buraya nasıl geldin?"

"HERKES YERİ GELDİĞİNDE ŞIK BİR BUTİK OTELDE KONAKLAMAK İSTER"

Türkiye'deki sanatçılar ve starlık kavramı üzerine samimi açıklamalarda bulunan Cenk Eren, kendisini diğer meslektaşlarından ayıran çizgiyi şu sözlerle ifade etti:

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"Türkiye'de çok kıymetli starlar var. Bense daha butik bir starım. Herkes 5 yıldızlı otelde tatil yapmak, yeri geldiğinde de çok şık bir butik otelde konaklamak ister. Ben kendi şarkıcılığımı öyle görüyorum."

Kendini "Butik star" olarak tanımlayan sanatçının bu açıklaması, magazin dünyasında ve takipçileri arasında büyük ses getirdi.

DEV 30. YIL ŞOVU

Kıbrıs'ta kendisini izlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan Cenk Eren, gözünü şimdiden dev kutlama gecesine dikti. Sanat hayatının 30. yılına özel çok özel bir hazırlık içerisinde olan ünlü isim, 13 Kasım Cuma akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak.

Unutulmaz şarkılarından oluşan özel bir repertuvar ve sürpriz sahne şovlarıyla geceyi taçlandıracak olan Eren, 30 yıllık müzik yolculuğunu dev bir konserle kutlayacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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