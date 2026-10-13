Şikayeti yoktu, kontrolde ortaya çıktı! Cenk Eren’in sağlık durumu doktorları şaşkına çevirdi: "Buraya nasıl geldin?"

DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI: "BURAYA NASIL GELDİN?"

Sağlık durumunu gözden geçirmek isteyen Cenk Eren, hiçbir şikayeti ve ağrısı olmamasına rağmen hastanenin yolunu tuttu. Yapılan sanal anjiyo tetkiklerinin ardından çıkan tablo ise hem sanatçıyı hem de sağlık ekibini şaşkına çevirdi; Eren'in sağ ana damarının yüzde 99 oranında tıkalı olduğu saptandı.