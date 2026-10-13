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Giriş Tarihi: 13.10.2026 11:06 Son Güncelleme: 13.10.2026 11:41

Şikayeti yoktu, kontrolde ortaya çıktı! Cenk Eren’in sağlık durumu doktorları şaşkına çevirdi: "Buraya nasıl geldin?"

Yıllardır sahnelerdeki performansıyla adından söz ettiren ünlü sanatçı Cenk Eren, bu kez sevenlerinin karşısına bambaşka bir haberle çıktı. Yakın dostu acı kaybının ardından rutin bir sağlık kontrolünden geçmeye karar veren sanatçı, hiç beklemediği bir tabloyla karşılaştı. Hiçbir şikayeti olmamasına rağmen çıkan sonuçları gören doktorlar şaşkınlığını gizleyemezken, Eren hastaneden ayrılmasına izin verilmeyen o süreci anlattı.

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GÖZDE NUR ŞAHİN Günaydın
Şikayeti yoktu, kontrolde ortaya çıktı! Cenk Eren’in sağlık durumu doktorları şaşkına çevirdi: Buraya nasıl geldin?
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Türk pop müziğinin ve sahne dünyasının başarılı isimleri arasında olan Cenk Eren, uzun yıllardır hem albüm çalışmaları hem de televizyon projeleriyle magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor.

Sanat hayatı boyunca gerek güçlü sesi gerekse kendine has tarzıyla adından başarıyla söz ettiren ünlü isim, bu kez müzik dünyasını heyecanlandıran yeni bir proje ya da sahne çalışmasıyla değil, duyan herkesi derinden şoke eden bir haberle dikkatleri üzerine çekti.

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Arkadaşı Metin Arolat'ın kaybının ardından tamamen tedbir amaçlı hareket eden sanatçı, sessiz sedasız gittiği bir kontrolün ardından yaşananları ilk kez paylaştı.

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DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI: "BURAYA NASIL GELDİN?"

Sağlık durumunu gözden geçirmek isteyen Cenk Eren, hiçbir şikayeti ve ağrısı olmamasına rağmen hastanenin yolunu tuttu. Yapılan sanal anjiyo tetkiklerinin ardından çıkan tablo ise hem sanatçıyı hem de sağlık ekibini şaşkına çevirdi; Eren'in sağ ana damarının yüzde 99 oranında tıkalı olduğu saptandı.

Çıkan sonuç karşısında doktorların büyük bir şaşkınlık yaşadığını katıldığı bir televizyon programında aktaran ünlü sanatçı, muayene odasında karşı karşıya kaldığı o anları şu sözlerle dile getirdi:

"Sen nasıl kalp krizi geçirmedin, nasıl buraya geldin tek başına?"

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Hekimlerin bu oranda bir tıkanıklıkla hastaneden ayrılmasına kesinlikle müsaade etmediğini belirten Cenk Eren, vakit kaybetmeden ameliyat masasına yatırıldı ve tıkalı damarına stent takıldı.

Başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşan sanatçı, yaşadığı bu kritik sürecin ardından yaşam tarzını tamamen değiştirme kararı aldı.

Kötü alışkanlıklarına son vermek için profesyonel destek aldığını açıklayan Eren, bir psikiyatrist yardımıyla sigarayı bıraktığını duyurdu.

Yaşadığı dönüşümü samimiyetle özetleyen ünlü isim, "İki yıldır kendimi en çok mutlu eden karar sigarayı bırakmak oldu" şeklinde konuştu.

CENK EREN KİMDİR?

3 Şubat 1966 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Cenk Eren, sanat hayatına Devlet Halk Dansları Topluluğu'nda dansçı olarak adım attı.

Sanat yolculuğuna Ankara'da koristlik yaparak devam eden ünlü isim, ilerleyen yıllarda çeşitli müzikallerde ve gece kulüplerinde sahne alarak geniş kitlelerce tanındı.

İlk albümü "Ve Cenk Eren"i 1995 yılında dinleyicileriyle buluşturan sanatçı, 2000 yılında sunduğu programla da televizyon sunuculuğundaki başarısını kanıtladı.

Eren, son yıllarda Türk müziğinin usta isimlerinin unutulmaz eserlerini yeniden yorumladığı "Repertuvar" albüm serisiyle büyük beğeni topladı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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