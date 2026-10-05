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Giriş Tarihi: 5.10.2026

‘Herkes gibi ben de çocukluğumu özledim’

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‘Herkes gibi ben de çocukluğumu özledim’
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Atv dizisi 'Altı Üstü İstanbul'da rol alan usta oyuncu Erkan Can; Musa Uzunlar, Serdar Deniz ve Emine Ün'ün rol aldığı 'Edi ile Büdü' adlı tiyatro oyununun galasında soruları yanıtladı. Çekimlerinin olmadığı bir günde oyunu izlemeye geldiğini belirten oyuncu, "Oyuncular birbirlerinin oyununu pek seyredemezler; iş güç oluyor, koşturuyoruz. Musa'yı (Uzunlar) sahnede ilk defa izleyeceğim" dedi. Can, 'Altı Üstü İstanbul' projesinin yanı sıra Güven Kıraç ile birlikte yeni bir tiyatro oyunu hazırlığında olduklarını duyurdu. Sanatçı, "Heyecanlıyız, ikinci oyunumuz olacak" dedi. Can; "Geçmişe özlem duyuyor musunuz?" sorusuna da, "Herkes gibi ben de en çok çocukluğumu özledim. Bir yanımız hep orada" diye yanıt verdi.

#ERKAN CAN #EMİNE ÜN #ALTI ÜSTÜ İSTANBUL #ATV
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‘Herkes gibi ben de çocukluğumu özledim’
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