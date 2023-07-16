Herkes her yerde!

Dünyaca ünlü model Tülin Şahin, Danimarka'ya gitti. Kopenhag'da güneşli havanın tadını çıkaran Şahin, doğup büyüdü topraklarla ilgili bilgilendirici paylaşımlar yaptı.Oyuncu İlkin Tüfekçi, Çeşme'deki yazlığında sürdürdüğü tatiline ara verip Ege'deki adaları gezmeye çıktı. Santorini'de gün batımı keyfini çok sevdiğini belirten Tüfekçi, o anları hayranlarıyla paylaştı.Özlem Yıldız oğlu Demir ve arkadaşları ile Bodrum tatiline devam ediyor. Otelde okey oynayıp oğlu Demir'e yenilen Özlem Yıldız, oyunu kaybettiği için oğluna dondurma ısmarladı.Oyuncu Turgut Tunçalp eşi İlay Tunçalp ile Marmaris'te tatilde… Selimiye'de tekne ile açılan çift, aşk dolu pozlar verdi.Selen Görgüzel köpeği Pablo ile Boğaz'da tur attı. Şarkıcı, tekne ile Prens Adaları'na giderek sıcak havada serinledi.Dünyaca ünlü model Tülin Şahin, Danimarka'ya gitti. Kopenhag'da güneşli havanın tadını çıkaran Şahin, doğup büyüdü topraklarla ilgili bilgilendirici paylaşımlar yaptı.