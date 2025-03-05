Herkes Kuruluş Osman’daki bu sahneyi konuşuyor! Bala Hatun, Sofia’yı iple bağlayıp atının arkasında çekti

Halime'nin (Poena) elinde tuttuğu ilaç şişesini gören Alaeddin Bey, şişenin içindeki ilacın kime ait olduğunu anlamaya çalışırken, Osman Bey bu şişeyi daha önce Sofia'nın kalesinde gördüğünü hatırlar. Öte yandan, Holofira'nın şişenin üzerindeki damganın Şifacı Martin'e ait olduğunu söylemesi üzerine Osman Bey, "Bu bizi Sofia'ya götürecek anahtar olabilir" diyerek Bala Hatun ve evlatlarına Martin'in köyüne gitmeleri gerektiğini belirtir.

Kılık değiştirerek Şifacı Martin'in köyüne giden Bala Hatun ve evlatları, Martin'in dükkanına girerek buldukları şişenin ona ait olup olmadığını sorar. Öte yandan Holofira, Prenses Sofia'nın dostları olduklarını söyleyerek Martin'den bilgi almaya çalışsa da Şifacı Martin ilacın kendisine ait olmadığını dile getirir.

Bala Hatun, Sofia'yı iple bağlayıp atının arkasında çekti

Bunun üzerine Bala Hatun ve evlatları dükkândan ayrılarak Martin'i uzaktan izlemeye devam eder. Çok geçmeden Şifacı Martin'in gizlice Sofia'ya haber gönderdiğine şahit olan Bala Hatun ve evlatları, haberi götüren askeri etkisiz hale getirerek Sofia'yı tuzağa düşürmeyi başarır. Sofia'yı iple bağlayan Bala Hatun, kızının yerini öğrenmek ve intikamını almak için onu gizli obaya götürür.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği'Kuruluş Osman'ın 183'üncü bölümü, seyirciden büyük ilgi görürken sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.