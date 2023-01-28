Herkes meşhur olabilir ama aktör olamaz

Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına bu hafta oyuncu Reha Özcan konuk oldu."Hayatım çocuğumdan sonra başladı diyebilirim. Daha fazla sorumluluk var hayatımda. Şükretme duygusunu ben çok geç, askerde keşfettim maalesef. Ve çocuklarım olduktan sonra o duygu üç katına çıktı'' diye konuşan oyuncu, ''Son sekiz senedir mutlaka bir koçla çalışıyorum. Ya Türk ya da yabancı bir oyuncu koçuyla rollere hazırlanıyorum. Sete geliyor benimle, onunla geçiriyorum zamanımı. Her şey oturana kadar onunla devam ediyorum" dedi. Ve sözlerini şöyle sürdürdü, "Herkes meşhur olabilir ama herkes aktör olamaz. İkisi arasında çok büyük fark var. Oyuncu olmak başka bir şey. Meşhur olmak başka bir şey."