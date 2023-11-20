Herkesi ilgilendiren otopark davası: Site yönetimiyle hasar kavgası

Lİbyalı işadamı Ahmet İ., Şişli Bomonti'deki bir rezidansta yaşıyordu. 50 milyonluk lüks aracını sitenin kapalı otoparkına çeken Ahmet İ., seyahate çıktı. Dönüşte aracında kimyasal lekelerin, ezik ve çiziklerin olduğunu gören işadamı durumu site yönetimine bildirdi.Ancak yönetim, otoparkta kamera bulunmadığını belirterek sorumluluğu kabul etmedi. İşadamı, sitenin kanunen güvenliği sağlaması gerektiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikâyet sonrası Sulh Hukuk Mahkemesi, araçtaki değer kaybının belirlenmesi için dosyaya bilirkişi atadı.