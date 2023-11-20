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Giriş Tarihi: 21.11.2023

Herkesi ilgilendiren otopark davası: Site yönetimiyle hasar kavgası

Kişiye özel olarak üretilen, 50 milyon lira değerindeki Rolls-Royce marka aracını İstanbul Şişli’de oturduğu siteye bırakan işadamı, seyahat dönüşü şok yaşadı. Aracındaki hasarları gören işadamı, site yönetiminden zararının karşılanmasını istedi. İsteği reddedilen işadamı adliyeye başvurdu

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Herkesi ilgilendiren otopark davası: Site yönetimiyle hasar kavgası
MAHKEME BİLİRKİŞİ ATADI
Lİbyalı işadamı Ahmet İ., Şişli Bomonti'deki bir rezidansta yaşıyordu. 50 milyonluk lüks aracını sitenin kapalı otoparkına çeken Ahmet İ., seyahate çıktı. Dönüşte aracında kimyasal lekelerin, ezik ve çiziklerin olduğunu gören işadamı durumu site yönetimine bildirdi.



Ancak yönetim, otoparkta kamera bulunmadığını belirterek sorumluluğu kabul etmedi. İşadamı, sitenin kanunen güvenliği sağlaması gerektiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikâyet sonrası Sulh Hukuk Mahkemesi, araçtaki değer kaybının belirlenmesi için dosyaya bilirkişi atadı.
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Herkesi ilgilendiren otopark davası: Site yönetimiyle hasar kavgası
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