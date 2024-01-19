‘Herkesin eğleneceği bir film yaptık’

Afacanların yeni macerasını konu alan 'Afacanlar Kampta' filminin galası gerçekleşti. Galaya film ekibinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Başrollerini Berat Efe Parlar (Emirhan), Bülent Polat (Armando), Talha Tosun (Arda), Ebrar Alya Demirbilek (Esila), Rastin Paknahad (Ömer) ve İrem Tokat'ın (Sedef) paylaştığı, Enes Ateş'in yönetmenliğini yaptığı film; yaz kampına gelen çocukların yaşadıkları akıl almaz olayları anlatıyor. Kampın başına geçmek zorunda kalan Emirhan ve afacanların başlarına gelmeyen kalmıyor. Gala öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yönetmen Enes Ateş, "Çok eğlenceli, herkesin izleyebileceği ve izlerken keyif alacağı bir film oldu. Umarım bol gişeli olur, herkes beğenir" diye konuştu. Filmde 'Emirhan' karakteriyle afacanların abisini canlandıran Berat Efe Parlar, şunları söyledi: "İlk filmin üstüne çok koyarak ilerlediğimizi düşünüyorum. İlk filmimizde gördüğümüz ilgiyi, ikincisinde de göreceğimize inanıyorum. Bu kadroyla çekimlerde eğlenmemek mümkün değildi. Cıvıl cıvıl bir setti. Herkesin seveceği bir film oldu."'Afacanlar Kampta' filminin yönetmeni Enes Ateş, GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı...Evet, son zamanlarda çocuk filmleri çok revaçta, piyasa da çok canlandı. Bu film bizim ikinci filmimiz, ilki pandemi döneminde vizyona girmesine rağmen büyük bir başarı elde etmiştik. Sinema sektörü de bu süre içerisinde daha iyi yerlere geldi.Kesinlikle, aslında aile ve macera filmi yaptık. Herkesin keyif alabileceği bir yapım.Daha öncekinden biraz farklı, önceki filmde çocuklar bir AVM katında kapalı kalmışlardı, bu filmde macerayı kampa taşıdık.Biz işimizde iyiyiz. Kadromuzda Bülent Polat, Burak Kut gibi önemli isimler var. Çok film var vizyonda, gişe ne olur kesin bir şey diyemem ama inşallah iyi olur.Filmde 'Armando' karakterini canlandıran Bülent Polat "Kızım Doğa ilk filmin de hayranıydı, onunla birlikte geldik. Berat Efe'nin de hayranı kendisi. Dün gece hiç uyumadı. Berat'ın dediği gibi çok eğlendik. Herkesi bekleriz" dedi.'Afacanlar Kampta' filminin konusu şöyle: Babasının çalıştığı AVM'yi hırsızlardan kurtarmış olan Emirhan büyümüş, o günlerde tattığı macera ruhunun yerini hayat sorumlulukları almıştır. Dedesi Saffet'in şehir dışında işlettiği çocuk kampında çalıştığı o yaz, hayatında bir dönüm noktası olacaktır. Kampın daha ilk gününde tanıştığı Arda, Esila ve Ömer Emirhan'a kendi maceracı hallerini hatırlatır. Kampın bulunduğu beldenin muhtarı Nuri, çocuklara yemek servisi yaparken muhtarın kızı Sedef çocuklarla kaynaşır. Bir gün Amerikalı belgesel ekibinin ilgisini kampın içindeki botanik bahçesi çeker. Yönetici Saffet Dede, ayağını kırınca kampın tüm sorumluluğu Emirhan ve çocuklara kalır. Kısa sürede belgeselcilerin özel bir bitki olan Zinya çiçeğini çalmaya gelen ajanlar olduğu anlaşılacak, keyifli macera başlayacaktır.