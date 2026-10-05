Hesaplar yeniden açılıyor!

ATV
dizisi Mercan Köşk
, 5. bölümüyle heyecanı yükseltti. Aras'ın Esved'e karşı başlattığı mücadele giderek sertleşirken, Cemre'ye gelen gizemli mesaj ikili arasında yeni bir yüzleşmeye neden oldu. Aras'a karşı öfkeyle Tarsus
'a dönen Toprak ise kimseye görünmeden gerçeğin peşine düştü. Toprak'ın dönüşü, Aras ve Cemre arasında giderek güçlenen yakınlığın nasıl etkileneceği sorusunu da beraberinde getirdi. Bölüm sonrası yayınlanan yeni bölüm tanıtımda Esved'in Aras'a yönelik tehditleri devam ederken, Cemre Toprak'ın Tarsus'a geldiğinden ve kendilerini takip ettiğinden emin oluyor. Aras ise Toprak'ın çaresiz hissettiği için karşılarına çıkamadığını ve onları uzaktan izlemekle yetindiğini söylüyor. Tanıtımın finalinde Toprak'ın babasının karşısına çıkarak "Ben geldim" demesi dikkat çekerken, Selçuk'un gelerek Toprak'ı görmesi gerilimi zirveye taşıyor. Toprak'ın artık saklanamayacağı bu karşılaşma, geri dönüşü olmayan gelişmelerin de sinyalini veriyor.