Şarkıcı İrem Derici, önceki gece Maslak'ta bir mekânda sahne aldı. Popçu, "Güzel bir ramazan geçirdik, sonrasında ufak rahatsızlıklar yaşadım ama bomba gibiyiz. Dün başladık sahnelere, bugün sahnedeyiz, yarın da olacağız inşallah" dedi. Sohbet sırasında konu akrabalardan açılınca Derici'den çarpıcı bir itiraf geldi: "Hiçbir akrabamı sevmiyorum. Bir tek annemi, babamı ve kardeşlerimi seviyorum. Hiç kimse beni aramasın, arasa da açmıyorum zaten." Bir süredir DJ Melih Kunukcu ile birlikte olan Derici aşk hayatıyla ilgili sorulara ise şöyle yanıt verdi: "Rekorumu kırdım, 9. ayımızı tamamlamak üzereyiz. İlk defa hayatımda çocuk çocuk istiyorum. Aradığım aşkı buldum."