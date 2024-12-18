Hikayesi çok akıcı ve ters köşelerle dolu

atv'de cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak olan 'Can Borcu' isimli dizi, hikayesi ve karakterleriyle merak uyandırıyor. Dizide 'Yaşar' karakterini canladıran usta oyuncu Cüneyt Mete, projeye dair açıklamalarda bulundu.Senaryoyla ilk tanışma sürecini anlatan Mete; "Proje teklifi ilk geldiğinde 2 bölüm senaryo gönderildi. Çok akıcı bir hikaye vardı ve ters köşeleriyle beni hemen içine çekti. 3. ve 4. bölümlerde neler olacağını merakla bekledim. 'Yaşar' ise oyun alanı geniş, eğlenceli ve hayatın içinden bir karakter. Yaşar, 48 yaşında, hayatını 'Ne iş olsa yaparım' felsefesiyle sürdüren, evli bir adam. Yaşar, illegal dünyanın kıyısında gezinse de hiçbir zaman ana aktör olamamış biri. Ancak bu dünyanın nimetlerinden faydalanmayı bilen, ufak tefek karanlık işlere bulaşmış ve sırlarla dolu bir karakter" dedi.Dizinin doğallığına ve samimiyetine dikkat çeken Mete; "Can Borcu', zorlama bir hikaye değil. Her gün hayatımızda karşılaştığımız karakterler ve olaylar çok akıcı bir şekilde anlatılıyor" şeklinde konuştu. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı 'Can Borcu', etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide birbirinden başarılı isim rol alıyor.Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan dizi, aile bağları, yasak ilişkiler ve kuşak çatışmalarını çarpıcı bir şekilde işliyor. Her karakter kendi sırlarıyla yüzleşirken çözülmesi gereken düğümler giderek karmaşıklaşıyor. Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Semih Bağcı otururken, senaryosunu Onur Uğraş kaleme alıyor.