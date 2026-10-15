Altı Üstü İstanbul’un yıldızları Cannes’da

ATV'nin sevilen dizisi 'Altı Üstü İstanbul'un genç başrol oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, Cannes'da düzenlenen MIPCOM 2026 fuarında ATV standını ziyaret etti. Dizinin genç ve başarılı oyuncularının Cannes'a gelişi, fuar alanında ilgiyle karşılandı. Oyuncular, Cannes sokaklarında dizinin afişlerinin yer aldığı billboard çalışmalarının önünden geçerken ziyaretçiler ve hayranlarla bir araya geldi. İkili, fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken dizinin Cannes'daki tanıtım çalışmalarına da renk kattı.

GURUR DUYUYORUZ Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, ATV standında gerçekleştirdikleri röportajlarda 'Altı Üstü İstanbul'un uluslararası yolculuğuna ilişkin duygularını paylaştı. Hayallerinin ötesinde bir noktaya ulaştıklarını belirten oyuncular, diziyi yaklaşık 300 kişilik büyük bir ailenin temsilcileri olarak uluslararası bir platformda tanıtmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Farklı kültürlerden izleyicilerin hikayeyle bağ kurmasının kendileri için büyük mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan ikili, gördükleri sıcak ilginin kendilerini yeni projeler için de heyecanlandırdığını dile getirdi. Oyuncuları ve dizinin yapımcısı Mehmet Yiğit Alp'i, ATV Genel Müdürü Ali Türkarslan, Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak ve ATV İçerik Satış Grup Müdürü Müge Akar ağırladı. Keyifli geçen buluşmada 'Altı Üstü İstanbul'un tanıtım süreci ve farklı pazarlardaki yolculuğu da değerlendirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör