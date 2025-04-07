Hint oyuncunun İstanbul çıkarması

Ünlü Hint aktör Ronit Roy ile 'Itna Karo Na Mujhe Pyaar' dizisinde başrolde oynayan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pallavi Kulkarni; işadamı eşi Mihir Nerurkar ile evlendikten sonra Dubai'ye yerleşti.

Kulkarni, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Boğaz'da lüks bir otelde konakladı. Eşiyle birlikte tekne tutup Boğaz turu yaptı, Ortaköy'e gidip kumpir yedi, Kapalıçarşı'da alışveriş yaptı.

Ünlü oyuncu, "İstanbul'da olmaktan çok mutluyum. Boğaz'ın manzarası nefes kesiyor" dedi. Hintli oyuncunun eşi Mihir Nerurkar ise dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden birinde direktör olarak görev yapıyor. Nerurkar, Hindistan ve Orta Doğu'daki iş operasyonlarından sorumlu.