Hırsızlık ölüme götürdü

Aşk Beklemez, Ben Sana Emanetim gibi şarkıların söz yazarı Hülya Şenkul, geçen yıl 24 Kasım'da vefat etti. Şenkul'un yakınları, geçtiğimiz günlerde savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde; Şenkul'un ev almak için biriktirdiği 5 bin 500 dolar ile 180 gram altının MESAM üyesi G.P. tarafından çalındığı öne sürüldü.Olayın ardından söz yazarının MESAM'dan avukat talep ettiği, görüştüğü avukata da "Birikimim çalındı eğer geri verilmezse intihar edeceğim" dediği aktarıldı.Bu olayın ardından Şenkul'un rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve bir süre sonra da öldüğü belirtildi. Savcılık iddiaların ardından G.P. hakkında soruşturma başlattı.