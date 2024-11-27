‘Holding’ 5 Aralik’ta açılıyor

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Holding, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Yapımcılığını Hayri Aslan'ın, yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği Holding, gerçek hayatların gerçek hikayesini izleyicilerle buluşturacak.5 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de ilk bölümü yayınlanacak olan dizide; plaza dünyası içinde yaşanan egolar ve hırslar ekrana gelecek. Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler ve ters köşelerle kurgulanan dizi, seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor.Holding'in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz, Filiz Taçbaş, Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.