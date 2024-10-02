Hollandalı sanatçıların Gazze çağrısı: Yeter artık susmayın!

Hollandalı sanatçılar, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçlar karşısında yeterince ses çıkarılmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Hollandalı aktris Katja Schuurman, komedyen Najib Amhali, aktris Isa Hoes ve sunucu Fernando Halman, Filistinlilerle dayanışma eyleminde "Bazı sanatçılar Filistinli mağdurlar için ses çıkarmaya korkuyor" tespitinde de bulundular.Aktris Schuurman, "ABD'nin, İsrail'e halen silah veriyor olması utanç verici. Ben sessiz kalmak istemiyorum" dedi. Komedyen Amhali, "Çocuklara ve sıradan insanlara yapılan şey iğrenç. Ama daha da iğrenci tüm dünya bunu izliyor, kimse bir şey yapmıyor" dedi. Hollandalı aktris Hoes ise "Bir sanatçı olarak soykırım karşısında sesimizi yükseltmeli ve masumların öldürülmesine karşı çıkmalıyız" dedi.