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Giriş Tarihi: 3.10.2024

Hollandalı sanatçıların Gazze çağrısı: Yeter artık susmayın!

Hollandalı sanatçılar, İsrail’in Filistin’de yaptığı katliama dur demek için buluştu! Filistinlilerin kendilerini yalnız hissetmemesi için herkesin ayağa kalkması gerektiğini dile getiren sanatçılar “Artık susma değil, ses çıkarma vakti!” dedi

Hollandalı sanatçıların Gazze çağrısı: Yeter artık susmayın!
DAYANIŞMA EYLEMİ DÜZENLENDİ
Hollandalı sanatçılar, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçlar karşısında yeterince ses çıkarılmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Hollandalı aktris Katja Schuurman, komedyen Najib Amhali, aktris Isa Hoes ve sunucu Fernando Halman, Filistinlilerle dayanışma eyleminde "Bazı sanatçılar Filistinli mağdurlar için ses çıkarmaya korkuyor" tespitinde de bulundular.



'DÜNYA KATLİAMI İZLİYOR'
Aktris Schuurman, "ABD'nin, İsrail'e halen silah veriyor olması utanç verici. Ben sessiz kalmak istemiyorum" dedi. Komedyen Amhali, "Çocuklara ve sıradan insanlara yapılan şey iğrenç. Ama daha da iğrenci tüm dünya bunu izliyor, kimse bir şey yapmıyor" dedi. Hollandalı aktris Hoes ise "Bir sanatçı olarak soykırım karşısında sesimizi yükseltmeli ve masumların öldürülmesine karşı çıkmalıyız" dedi.
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Hollandalı sanatçıların Gazze çağrısı: Yeter artık susmayın!
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