Hollywood’un komedi oyuncusu Bodrum’da

Dünyaca ünlü yıldızlar her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarını Ege kıyılarında geçiriyor. Nedimeler, Düzenbazlar, Bekarlığa Veda ve Liseye Dönüş gibi Hollywood yapımlarında rol alan dünyaca ünlü komedi oyuncusu Rebel Wilson, tatil için Türkiye'yi tercih etti.Son bir yılda verdiği 36 kiloyla dikkat çeken 41 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde arkadaş grubuyla birlikte Bodrum'a geldi. Gündüz Bodrum sahillerinde arkadaşlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü yıldız, akşam saatlerinde de bir partiye katıldı. Parti için özel bir hazırlık yapan Rebel Wilson, makyözü ve kuaförüyle birlikte hummalı bir hazırlık yaptı.Önce ENBE orkestrasını dinleyen ve danslarıyla şarkılara eşlik eden Wilson, ardından Kylie Minouge'nin sahnesini izledi. Hareketli şarkılarda yerinde durmayan ünlü oyuncu, gece boyunca dans etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşlarının doğum gününü de kutlayan ünlü oyuncu, gecenin ilgi odağı oldu. 11 milyon sosyal medya takipçisi olan Wilson, eğlence dolu anların videolarını hayranlarıyla paylaştı.