Giriş Tarihi: 18.8.2024 07:01Son Güncelleme: 18.8.2024 07:04
Hoşçakal Aydemir abi! Usta oyuncu Aydemir Akbaş ‘Ölene kadar başrol olacağım’
Usta oyuncu Aydemir Akbaş, bir süredir kolon, bağırsak ve gırtlak kanserleriyle mücadele ediyordu. 88 yaşındaki Akbaş, önceki gün kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu. "Kemiklerim çok ağrıyor" diye söze başlıyor ama telefonu hep umutla kapatıyordu. Son konuşmamızda "Hiç ummadığım kapıların kapandığı da oldu ama bolluk içinde yaşadım. Ölene kadar başrol olacağım" demişti.