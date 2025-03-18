‘Hoşçakal Tanyeli çocukların bize emanet’

Sanat dünyasının ünlü isimleri Tanyeli'nin vefatı sonrası duygularını sosyal medyada paylaştı:

DEMET AKALIN: "Son gün konuştuklarımız... Bir şeyi bekledin gitmek için neydi bilmiyorum. Rahat uyu kuzum... 1994'den beri başlayan bir arkadaşlık, nice gençlik anımız... Bir Tanyeli geldi geçti gitti hayatımdan..."

SİBEL CAN: "Çok üzgünüm... Canım Tanyeli'ciğim, güzel kalbinle hep hatırlanacaksın. Huzur içinde uyu, mekânın cennet olsun. Ailene ve sevdiklerine sabır diliyorum."

IŞIN KARACA: "Aslında biz hiç hazır değilmişiz Tantanım veda etmeye. Bu dünyadan kocaman bir kahkaha eksildi. Çok yoruldun kuzum, haklısın... Biz seni çok özleyerek devam edeceğiz. Taylan ve Teoman bizlere emanet. Hoşça kal dostum..."

DENİZ SEKİ: "Maalesef Tanyeli'mizi kaybetmişiz. Çok yoruldun, çok savaştın ama çok kuvvetliydin canım Tanyeli'm. Ben yine de bir mucize bekliyordum... Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun. Hoşça kal."

YONCA EVCİMİK: "Canım arkadaşım... Son ana kadar savaşçı ruhunla direndin. Çok üzgünüm... Senin bu zorlu süreçte hayata dört elle tutunman ve güzel enerjin çoğu insana örnek oldu. Mekanın cennet olsun güzel arkadaşım benim."

CENK EREN: "Gittiğin yerde çok mutlu ol güzel Tanyeli... 30 yıl önce tanıdığım, dostluğuna doyamadığım Tanyeli... Güzel yürekli Tanyeli... Yıllar önce İstanbul'da tutunmak için hep birbirimizi koruduk kolladık ama maalesef iki üç senedir eksilmeye başladık. Selam söyle ordakilere bizim dönemden. Epey kalabalık olmaya başladı o taraf. Umarım yine karşılaşırız. Mekanın cennet olsun Tanyeli'm."

SELEN GÖRGÜZEL: "Tanom, sonsuzluğa gitti... Şimdi huzurla uyu güzel Tanyeli'm... Artık acılar yok, mücadele yok, savaşmak yok, sadece sonsuz bir huzur var. Seni hiç unutmayacağım... Özlemle, sevgiyle hep kalbimde olacaksın... Seni çok seviyorum. Işıklar içinde uyu melek kalpli Tanyeli'm..."

EBRU GÜNDEŞ: "Her zaman bu gülen yüzünle kalbimde yaşayacaksın... Mekanın cennet olsun, canım Tanyeli'm..."