Hücreler’de buluştular

ENGİN Günaydın'ın yazıp oynadığı 'Hücreler'in galası sanat dünyasını bir araya getirdi. İnsan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktaran oyun, 'Nejat' isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkileri sahneye taşıyor. Galaya Gülenay Kalkan, Alina Boz-Umut Evirgen, Ece Uslu, Esra Erol, İlker Aksum, İrem Sak, Necip Memili, Pelin Akil- Anıl Altan, Pelin Öztekin, Salih Bademci, Selin Şekerci, Serkan Keskin gibi ünlüler de katıldı.