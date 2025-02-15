Hülya avşar candır can!

TÜRK müziğinin duayeni İbrahim Tatlıses geçtiğimiz akşam Almanya'da konsere verdi. Gecede sıra 'Hülya' şarkısına geldiğinde hem imparatoru hem de izleyenleri büyük bir sürpriz karşıladı. İbrahim Tatlıses'i arayan Hülya Avşar binlerce kişi eşliğinde usta sanatçı ile tarihe geçecek bir konuşma yaptı. Telefonu "Derdini söyle, nedir derdin?" sözleriyle açan İbrahim Tatlıses herkesi güldürdü. Hülya Avşar'ın sesinin duyulduğu anlarda salonda alkışlar ve ıslıklar yükseldi. Avşar kızının "Seni çok seviyorum, canımsın sen benim. Orada alkış tutan, 'Hülya' diye bana seslenen herkesi tek tek öpüyorum" sözlerine karşılık verdi. İmparator "Biz de seni çok seviyoruz, sadece yüzüne karşı değil, her zaman söylüyorum" dedi. İmparator Avşar kızına olan sevgisini "Hülya Avşar dosttur, candır can!" sözleriyle herkese ilan etti.