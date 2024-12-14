Hülya Avşar kapıdan döndü

Hülya Avşar ve kız kardeşi Helin Avşar, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Aracıyla bir otelin önünde bekleyen Avşar, muhabirleri görünce arabasının camını açarak sohbet etti, "Sizi içeri almadılar mı?" sorusu karşısında kahkaha attı. Avşar, "Yok ya olur mu canım öyle şey, Helin Hanım bir öyle bir böyle olduğu için girmedik" dedi. Konuşurken trafik oluşmasına neden olan Avşar, "Aman ayıp oldu, trafik oluyor" diyerek hızlıca ayrıldı. Hülya Avşar'ın, neden mekana girmediği ise sonra anlaşıldı. Anahtarlarını valeye teslim etmek isteyen Avşar, aracının kamyonet olarak geçmesinden dolayı görevliye teslim edemediği öğrenildi.