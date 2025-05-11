Hülya Avşar: Kıbrıs’ı gezince aşık oldum

Hülya Avşar, bu sene Kıbrıs'ta gerçekleşen 'Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası'nda maç öncesi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Soruları yanıtlayan ikiliden Tatar, "Hülya Hanım ile 35 sene önce beraber çalışmıştık. Başarılı bir şekilde devam ediyor. Böyle uzun süreli başarı herkese nasip olmaz" dedi. Avşar ise "Kıbrıs'ta öyle yerleri gezdirdiler ki bana aşık oldum Kıbrıs'a. Turnuvamız da çok güzel hazırlanmış.

İnşallah her sene yapacağız" diye konuştu. Ünlü sanatçı, Hakan Altun ile düet yaptığı 'Ahım Olsun' şarkısı hakkında da "Hakan ile yaptığımız düetimiz kısa sürede çok beğenildi. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.