İbo ile Güllüşah’ın Oya’sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş...

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı boşrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği 'İbo ile Güllüşah' filminin Oya'sı, ünlü şarkıcının annesiymiş..

Usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı olan Deniz Türkali'nin kızı da ünlü bir isim...

'İbo ile Güllüşah ilk filmim' notu ile Instagram'da paylaştığı fotoğrafı büyük beğeni alan usta oyuncu Deniz Türkali bakın hangi ünlü şarkıcının annesi...

Usta yazar Vedat Türkali'nin kızı olan Deniz Türkali'nin kızı da kendisi kadar ünlü...İlk evliliğini İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile yapan oyuncunun kızı Zeynep Casalini'den başkası değil.

Zeynep Casalini de tıpkı annesi gibi sanatla yoğruldu.