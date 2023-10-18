Haberler Günaydın Haberleri İbo ile Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş...
Giriş Tarihi: 18.10.2023 07:03 Son Güncelleme: 18.10.2023 07:11

İbo ile Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş...

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı boşrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği 'İbo ile Güllüşah' filminin Oya'sını hatırladınız mı? Gazeteci Oya karakterine hayat veren şimdilerin usta oyuncularından Deniz Türkali'nin hangi ünlü şarkıcının annesi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.

İbo ile Güllüşah’ın Oya’sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş...

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı boşrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği 'İbo ile Güllüşah' filminin Oya'sı, ünlü şarkıcının annesiymiş..

Usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı olan Deniz Türkali'nin kızı da ünlü bir isim...

'İbo ile Güllüşah ilk filmim' notu ile Instagram'da paylaştığı fotoğrafı büyük beğeni alan usta oyuncu Deniz Türkali bakın hangi ünlü şarkıcının annesi...

Usta yazar Vedat Türkali'nin kızı olan Deniz Türkali'nin kızı da kendisi kadar ünlü...İlk evliliğini İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile yapan oyuncunun kızı Zeynep Casalini'den başkası değil.

Zeynep Casalini de tıpkı annesi gibi sanatla yoğruldu.

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İbo ile Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş...
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