İbrahim Tatlıses ve Kadıköy Boğası İzmir’de buluştu! İmparator’a milyonluk hayalini anlattı

Müzik dünyasının "İmparator" lakaplı ismi İbrahim Tatlıses, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla hayranlarını endişelendirmişti. Yurt dışı turnesinin ardından evinde rahatsızlanan 74 yaşındaki sanatçı, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Safra kesesindeki enfeksiyon nedeniyle ameliyat geçiren Tatlıses, operasyonun başarılı geçmesinin ardından 22 Nisan'da doktorlarının kontrolünde taburcu edilmişti.
KADIKÖY BOĞASI İLE BİR ARAYA GELDİ
İbrahim Tatlıses'in yanında, sosyal medyada "Kadıköy Boğası" lakabıyla tanınan Mustafa Başaran da bulunuyordu. İkilinin bir araya geldiği anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak ilgi gördü.
Kadıköy Boğası ile İbrahim Tatlıses buluştu! O anlar gündem oldu | Video
Buluşma sırasında Başaran'ın usta sanatçıya kendi hayat hikâyesini anlattığı ve bir şarkı seslendirdiği öğrenildi. Geleceğe yönelik planlarından da bahseden sosyal medya fenomeni, nişanlısı Rabia ile 2030 yılının mayıs ayında evlenmeyi düşündüğünü belirtti. Başaran ayrıca evliliğinin ardından kendisine 1 milyon TL değerinde, ikinci el ve 2025 model Fiat Doblo almayı planladığını dile getirdi.
TEKERLEKLİ SANDALYEYLE ARACINA GÖTÜRÜLDÜ
Alışveriş merkezindeki buluşmanın ardından çıkışa yönelen İbrahim Tatlıses, yardımcılarının desteğiyle tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Usta sanatçı, buradan aracına kadar eşlik edilerek götürüldü.
Fizik tedavisi devam eden Tatlıses'in AVM'deki görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kadıköy Boğası olarak tanınan Mustafa Başaran ile gerçekleştirdiği buluşma da magazin gündeminde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.