Şarkıcı İbrahim Tatlıses eserlerinin izinsiz bir şekilde dijital platformlarda yayınlandığını görünce hemen harekete geçti. Tatlıses geçmiş yıllarda oynadığı filmlerinin dijital platformlarda kullanılmasına itiraz etti. Rızası dışında filmlerini yayınlayan yapım şirketlerine tepki gösteren Tatlıses dava açtı.

'YAPILAN HUKUKSUZLUK'

Tatlıses, İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, icracı sanatçılara 2001 yılında tanınan kanun ve hakların filmlerinin çekildiği yıllarda mevcut olmadığı, doğmamış bu hakların şirkete ve üçüncü kişilere devredilmesinin mümkün olmadığı, haklarını devredeceği anlamı taşımadığını ifade etti. Tatlıses sinema salonlarını kapsayan eserlerin dijital platformlarda rızası dışında yayınladığını, bu uygulamanın ise aykırı ve hukuksuz olduğunu da dilekçesinde dile getirdi.

MAHKEME DAVAYI KABUL ETTİ

Tatlıses, mahkemeden şirketlerin yaptığı hukuka aykırılığın ve gerçek hak sahibinin tespitini isteyerek, eserlerinin izinsiz yayınlanmasının durdurulmasını talep etti. İbrahim Tatlıses elde ettiği kar kapsamında 10 bin TL alacak davası açtı. Dava mahkeme tarafından kabul edildi. Duruşma ilerleyen günlerde görülecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör