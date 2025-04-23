İç çamaşırıyla kaçtılar

İstanbul Silivri açıklarında art arda meydana gelen depremler Marmara Bölgesinde hissedildi. Ünlüler de deprem sırasında korku dolu anlar yaşadı.

Video çekerken sarsıntıyı hisseden Fulya Zenginer, koşarak oğlunun yanına gitti. Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Diego Carlos'un eşi Naira ise evinde korku dolu anlar yaşadı.

'KEDİMİ EVDE UNUTTUM'

Çocuklarıyla birlikte evde olan Naira, yalın ayak sokağa fırladı. Ünlü rapçi Sefo da yaşadığı korku dolu anları anlattı: "Evde uyuyordum, bir anda ne olduğunu anlayamadan korkuyla kendimi dışarı atmışım. Çıplak ayak iç çamaşırıyla sokağa fırlamışım. Yıllardır benimle olan kedimi bile evde unuttum."