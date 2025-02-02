Icardi, sevgilisi ve kankasıyla gecelerde

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez, Milano tatili dönüşünde soluğu Nişantaşı'nda aldı. 2 aydır ülkesinde olan yıldız futbolcu ve sevgilisi, ünlü bir İtalyan restoranına gitti. Yaklaşık iki saat boyunca mekânda vakit geçiren çifte, daha sonra takım arkadaşı Lucas Torreira da eşlik etti.

Mekânda koyu bir sohbete dalan grup, ilerleyen saatlerde dışarıda bekleyen gazetecilere yakalanmamak için arka kapıdan çıkmayı denedi. Ancak bu girişimleri başarısız oldu. Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda oyuncu sevgilisi Devrim Özkan ile yollarını ayıran Lucas Torreira'nın neşeli halleri dikkat çekti. Ünlü futbolcunun keyifli tavırları, "Aşk acısını çabuk atlattı' dedirtti.