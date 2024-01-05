İDOB’dan yeni konser serisi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'Ulusal Müziğimiz' konser serisine başlıyor. Hem ulusal çok sesli müziğin değerleri olan hem de Türk Beşleri olarak anılan Cumhuriyet'in yetiştirdiği Türk bestecilerine saygı niteliği taşıyan konser serisinin ilki 9 ve 27 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Konserde 'Türk Beşleri'nin temsilcilerinden Ahmed Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses'in besteleri; solistler soprano Esra Abacioğlu Akcan ve bas Zafer Erdaş tarafından piyanist Fügen Yiğitgil eşliğinde seslendirilecek.