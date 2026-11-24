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SANATIN iyileştirici gücünü her gün ağırladığı binlerce yolcuyla buluşturan İGA İstanbul Havalimanı, 'SOLO' sergi dizisinin ikinci durağını çağdaş sanatımızın öncü ismi Burhan Doğançay'a ayırıyor. 'Burhan Doğançay: SOLO', Dış Hatlardaki İGA ART Galeri'de sanatseverlerle buluşuyor. Serginin merkezinde Doğançay'ın ikonik Ribbons serisine ait 'Sharp as an Arrow' adlı eseri yer alıyor. Doğançay'ın New York'a gidişiyle başlayan ve kent duvarlarındaki afişlere, yırtılmış kâğıtlara, yazılara odaklanan sanatsal serüveni, kapsamlı bir seçkiyle aktarılıyor.