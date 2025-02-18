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Giriş Tarihi: 19.2.2025

İhanetin bedeli 40 milyon TL

Oyuncu Cenk Torun’un 24 yıllık eşi Nevin Torun, ihanete uğradığını belirtip boşanma davası açtı. Nevin Torun, “Beni rol arkadaşıyla aldatıyor” dediği kocasından aylık 300 bin TL nafaka ile 40 milyon lira tazminat istedi

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İhanetin bedeli 40 milyon TL

BİR ÇOCUKLARI VAR
Oyuncu Cenk Torun, 24 yıllık eşinin açtığı milyonluk boşanma davasıyla sarsıldı. 2001'de turizmci Nevin Torun ile hayatını birleştiren ve bu evlilikten bir de çocuğu olan Torun, bir süredir eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.

Boşanmak için harekete geçen Nevin Torun, eşinin set arkadaşlarıyla kendisini aldattığını ve bekar hayatı yaşadığını iddia etti. Nevin Torun, bu ihanet karşılığı 300 bin TL nafaka ve 40 milyon TL tazminat talep etti.

Nevin Torun, eşiyle ilgili durumu kayınvalidesi olan ünlü şarkıcı Nurdan Torun'a ilettiğini ancak ondan destek görmediğini belirtti.

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İhanetin bedeli 40 milyon TL
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