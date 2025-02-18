İhanetin bedeli 40 milyon TL

BİR ÇOCUKLARI VAR

Oyuncu Cenk Torun, 24 yıllık eşinin açtığı milyonluk boşanma davasıyla sarsıldı. 2001'de turizmci Nevin Torun ile hayatını birleştiren ve bu evlilikten bir de çocuğu olan Torun, bir süredir eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.

Boşanmak için harekete geçen Nevin Torun, eşinin set arkadaşlarıyla kendisini aldattığını ve bekar hayatı yaşadığını iddia etti. Nevin Torun, bu ihanet karşılığı 300 bin TL nafaka ve 40 milyon TL tazminat talep etti.

Nevin Torun, eşiyle ilgili durumu kayınvalidesi olan ünlü şarkıcı Nurdan Torun'a ilettiğini ancak ondan destek görmediğini belirtti.