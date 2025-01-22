İhmal felaketin başlangıcıdır

Ünlü isimler, 79 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından üzüntülerini dile getirmeye devam ediyor. Ebru Gündeş, "Geride kalanlar her gün bu acı ile yaşayacak ve hepimizin yürek yangını devam edecek", Sinem Kobal "Kalbimiz sıkıştı, içimiz parçalandı!" derken Burcu Kara, Aslı Bekiroğlu, Deniz Uğur, Ceren Benderlioğlu gibi isimler ise vefat edenlere rahmet yaralılara acil şifa diledi.

BURCU KARA. Kaybettiklerimize Allah rahmet eylesin. Oradakiler Allah sabır versin. Çoluk çocuk çok kahredici görüntüler.

ASLI BEKİROĞLU: İhmal felaketin sessiz başlangıcıdır. Çok üzgünüm. Hayatın kaybedenlere Allah'tan rahmet sevenlerine sabırlar diliyorum.

GÖZDE KANSU: Ne yangın merdiveni, ne duman dedektörü, ne de yangın tüpü vardı.

DENİZ UĞUR: Bu gözler yanan otelden cesetler çıkartılırken yanı başında kayak yapmaya devam edenleri de gördü. Size 1,5 yıldır 'zombilerle bir arada yaşıyoruz' deyip duruyorum. Şimdi ne demek istediğimi anladınız mı?

DERYA PINAR AK: İhmal felaketin sessiz başlangıcıdır. Bolu...

CEREN BENDERLİOĞLU: Yanarak ölmek, göçükte ölmek, yolda yürürken yumruk yiyerek ölmek. Maganda kurşunuyla ölmek serbest bu ülkede.

ÖZGE YAĞIZ: Allah yakınlarına sabırlar versin. Başımız sağ olsun.

GÜLİN İYİGÜN: Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Acil şifalar dilerim.