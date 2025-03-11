İki ayağından ameliyat oldu

Oyuncu Didem Uzel, sosyal medyada ayakları bandajlı fotoğrafını paylaşarak tekerlekli sandalye kullanacağını duyurdu. Ayaklarındaki sıkıntı nedeniyle uzun süredir ağrı çeken ve yürümekte zorlanan güzel oyuncu ameliyat olduğunu söyledi.

Oğlu Aslan'ın tekerlekli bir sandalyeyi tutarken çektiği fotoğrafı paylaşan Uzel, "Doktorum sıralı operasyon önerdi ama ben aynı anda iki ayağımdaki sorundan da kurtulmak istedim. Mesela ayaklarınızın topuğuna dahi basamadığınız bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişi ile oturabilirken çektiğim eziyeti anlatamam ve dibimde hiç söz dinlemeyen biri varken... 1 numara küçük bot giymişim hissiyle uykuya gidiyorum."