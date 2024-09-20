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Giriş Tarihi: 21.9.2024

İki genç kızın hikayesi

Osman Sınav’ın yeni projesi Kör Nokta, atv’de izleyiciyle buluşuyor. Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz’un rol aldığı dizide; iki genç kızın hikayesi ekrana geliyor. Büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika dolu olaylar anlatılıyor

İki genç kızın hikayesi
GENİŞ BİR KADROSU VAR
ATV'nin yeni dizisi Kör Nokta, bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Usta yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'ın yeni projesinde Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık gibi ünlü oyuncular rol alıyor.




Yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizide; Aslım ve Gece adındaki iki genç kızın başından geçenler anlatılıyor.




SUÇA ORTAK OLACAKLAR
AŞK, ihanet ve entrika dolu olayları ekrana taşıyacak olan dizinin ilk bölümünde; avukat Aslım ile sevgilisi Cihan'ın hayatı, İpek'in doğum gününde yaşanan büyük bir trafik kazasıyla sonsuza kadar değişecek. Aslım'ın en yakın arkadaşı Gece de dahil olmak üzere herkes büyük bir suça ortak olacak

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İki genç kızın hikayesi
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