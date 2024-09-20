İki genç kızın hikayesi

ATV'nin yeni dizisi Kör Nokta, bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Usta yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'ın yeni projesinde Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık gibi ünlü oyuncular rol alıyor.Yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizide; Aslım ve Gece adındaki iki genç kızın başından geçenler anlatılıyor.AŞK, ihanet ve entrika dolu olayları ekrana taşıyacak olan dizinin ilk bölümünde; avukat Aslım ile sevgilisi Cihan'ın hayatı, İpek'in doğum gününde yaşanan büyük bir trafik kazasıyla sonsuza kadar değişecek. Aslım'ın en yakın arkadaşı Gece de dahil olmak üzere herkes büyük bir suça ortak olacak