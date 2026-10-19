İki usta ‘İstanbul’ için bir arada

Besteci ve piyanist Dr. Anjelika Akbar, 432 Hertz frekansında kaydettiği ikinci albümü Aforizmalar 432 kapsamında, Kubat ile bir araya geldi. Kubat'ın seslendirdiği 'İstanbul
', Akbar'ın piyano yorumuyla dinleyiciyle buluştu. Sözleri Sezen Aksu
'ya, bestesi Fahir Atakoğlu'na ait olan 'İstanbul', iki sanatçının ortak müzikal yaklaşımıyla yeniden yorumlandı. Akbar, çalışmasıyla ilgili "Kubat'la şarkıyı seçmek kolay olmadı. Önce bir Karadeniz türküsü mü, yoksa pop örneği mi söylesek diye düşünürken çok sevdiğim 'İstanbul' şarkısını hatırladım. Meğer Kubat da bu şarkıyı çok seviyormuş. Çok güzel bir sinerji oluştu, kaydımızı yaptık" dedi.