‘İki zibidi rapçi hayatı sanal alemden ibaret sanıyor’

Oyuncu Berk Oktay, yaptığı bir açıklamada son dönemde gündeme gelen kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Oktay, paylaşımında yasaklı madde ve silaha özendiren şarkıları bulunan rapçilere de ateş püskürdü: "Ne ekonomi, ne iş, ne de güç... Çözüm bulmak zorunda olduğumuz tek bir konu var... Bizler mahallelerimizde güvenle oynayarak, arkadaşlık dostluk nedir bilerek büyüdük. Maalesef her şey yozlaştı. Hayatı sadece sanal alem sanan, görse korkacağı ama ağzından düşürmediği silah ve yasaklı maddeyi kendine siper eden 45 kiloluk zibidi rapçiler var. Kadınlarımız göz göre göre katlediliyor. ABD'deki gibi sorgu sualsiz tehlike anında böyle şerefsizlerin göğsüne 17 mermi birden bırakılması lazım aslında. Bizde polis, suçluyu suç anında yakalıyor, acaba vurursam kaç sene ceza alırım diye düşünüyor."