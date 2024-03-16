İkinci çocuk sevincini yaşadılar

2021 yılında dünyaevine giren Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci çocuklarına kavuştu. Mutlu beraberliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 2022 yılının mart ayında da ilk çocuklarına kavuşmuştu. Çift, kızlarına Zeynep adını vermişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift ikinci bebeklerine kavuştu. Ünlü çift bebeklerine Hazar adını verdi. Ataşehir'de hastane çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ölmez, "Ece'nin de, bebeğin de sağlığı gayet iyi. Beklediğimiz zamanda geldi, sezaryen oldu. Boyu 51 cm, kilosu 3350 gram. Kızımız da birazdan gelecek ve kardeşiyle tanışacak" dedi. Çocuğunun adı hakkında da konuşan Taner Ölmez, "Anneye de babaya da benzetenler oldu. Kızımın adını ben koymuştum. Oğlumuzun adını da Ece koydu" dedi.